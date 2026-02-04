鳴門ボートのG1「第69回四国地区選手権」は4日に準優勝戦が争われ、5日の優勝戦メンバー6人が決定した。進入で目が点になったか。準優11Rは赤いカポックが最内にいる。3号艇の田村隆信（47＝徳島）がインを奪ったのだ。「スタート展示からちょっとプレッシャーはかけていたんですけどね。あまりにも、ほったらかされていたので入りました」他艇もまさかと思った瞬間にスーッとイン水域に鎮座した。そして本番はコンマ02の