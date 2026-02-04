女優の橋本環奈が4日までに公式Xを更新。2月3日に27歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が殺到した。橋本は着物姿の近影を投稿し、「27歳になりました」と報告。さらに「たまごっち始めてみました。ふふふ年々自分の健康を気にしてますが、今はたまごっちの健康を気にしてます」との近況も明かした。そして「もう27歳かー。早い。1年経つのってあっという間だなぁ〜でもいつだって、今を楽しく生きていき