昨年の天皇賞・春以来休養しているヘデントール（牡５歳、美浦・木村）がＣ・ルメール（栗東・フリー）との再コンビで、予定している京都記念（１５日・京都、芝２２００メートル）に出走することが４日、分かった。所属するキャロットクラブのホープページで発表した。ルメールとのコンビは、２４年の日本海Ｓ（３勝クラス）１着以来。その後の３戦は戸崎圭、レーンが騎乗していた。