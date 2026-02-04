ソフトバンクの大津亮介投手（２７）が４日、左足のコンディション不良により全体練習から外れ、別メニュー調整を行った。予定されていた宮崎春季キャンプ２度目のブルペン投球も回避した。このオフはオリックス・山岡らとともに鍛錬を積んだ右腕。キャンプイン初日からブルペンに入るなど、精力的にアピールしていた。有原が日本ハムへ移籍したこともあり、小久保監督は先発陣について「（有原の分の）１８０イニングをどう