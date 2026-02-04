ソフトバンクの東浜巨投手（３５）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の４日、ブルペンで１０５球の投げ込みを行った。「キャッチャーを座らせたのは初めて。球種を絞って真っすぐとカーブだけ。１００球を投げた中で、どれだけ再現性があるかというのを確認しながら投げた」と狙いを語った。独自調整が許されているＳ組を返上しての宮崎入り。「シーズン戦い抜くための土台をつくっていく１か月になる」と語った上で「ユ