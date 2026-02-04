マウスコンピューターは2月4日、同社Webダイレクトショップで「立春感謝セール」を開始した。開催期間は2026年2月25日 10時59分まで。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPCなどを対象に、最大70,000円の割引を行う。以下、セール品の一部を紹介する。セールの詳細は特設ページにてご確認いただきたい。mouseノート（15.3型、AMD Ryzen AI 7 350）「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmou