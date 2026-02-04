吉田が“最後の1人”で選出されたNPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の残り1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。これで30人のメンバーが決定。プロ野球の球団別では、ソフトバンクと阪神が最多4人を輩出した。侍ジャパンは12月末に先行メンバー8人を発表し、ドジャース・大谷翔平投手らが選ばれた。その後は段階的に選手が決まり、1月26日