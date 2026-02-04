受験シーズンも本番だ。受験期の自己管理で大切なものは何か。数多くの成功者に取材してきたライターの上阪徹さんは「参考書や問題集だけでなく、集中力を高めるための栄養管理も大事な要素だ」という――。■気分や集中力がアガる栄養素やる気がしない、集中できない、頭がボンヤリして何をすべきかわからない。そんな、気持ちばかりが焦ってしまう時間はないだろうか。性格なのか、習慣なのか、周囲が悪いのか……。いや、もしか