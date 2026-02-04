大物俳優のハ・ジョンウが結婚すると報じられた。2月7日、現地メディア『MHNスポーツ』の報道によると、ハ・ジョンウは今年7月に一般女性と結婚式を挙げる予定だという。【写真】ハ・ジョンウの父、76歳で39歳下女性を妊娠させる現在は結婚式場を探しており、ソウル某所で非公開の式を執り行う可能性が高いとされている。ある結婚式場の関係者は、ハ・ジョンウの結婚について「最近、ソウル市内の複数の式場を自ら調べて回っていた