３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、出場メンバー３０人が出そろった。最後に左の強打者・吉田が加わったことで投手専任（大谷は打者としてもカウントのため含まず）の１４人を除き、１６人のうち左打者が大谷、小園、牧原大、源田、佐藤輝、村上、近藤、周東、吉田の９人となった。過去の左打者（開幕時のメンバ