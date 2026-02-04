ヤクルト・内山壮真内野手が４日、新ポジション挑戦へ意欲をみせた。打力を生かすために昨季は本来の捕手ではなく外野を守ったが、今季から内野に本格転向。浦添キャンプの守備練習では二塁、遊撃に入って適性を試している。星稜２年時以来の内野の守備に「首脳陣の方も僕が内野をどれだけ守れるかというのはすごく気にしているところだと思うので、しっかり守れるぞというところを見せられたら」と言葉を強めた。打撃では左中