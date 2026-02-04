昨年のＪＲＡ最優秀マイラー、ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）がドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）の招待を受諾し、出走を目指す方針であることが分かった。鞍上は引き続き川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が務める。社台サラブレッドクラブが２月４日、ホームページで発表した。同馬は昨年のマイルＣＳで、牡馬が出走可能なＪＲＡマイルＧ１完全制覇を