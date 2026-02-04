昨年の最優秀３歳牡馬に輝いたミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が予備登録していたドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）の招待を受諾したことが分かった。サンデーサラブレッドクラブが２月４日、発表した。同馬は昨年の皐月賞、有馬記念を制しており、初の海外遠征でＧ１・３勝目を目指すことになる。