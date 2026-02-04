女子プロゴルフの吉田優利（エプソン）がスペシャルアンバサダーを務める、全米女子ゴルフ協会（ＵＳＬＰＧＡ）と全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）が主催するジュニア大会「ＧｉｒｌｓＧｏｌｆＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」の日本予選会（３月１４日、千葉夷隅ＧＣ）のエントリーが４日、スタートした。吉田は自身のインスタグラムで「２月中旬には、エントリーしてくれたみんなと私でｚｏｏｍセッションを行い交流する場を作りま