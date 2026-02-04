ファッションブランドの名称を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「古驰」の意味は？中国語で「古驰」と表すイタリアのファッションブランドはなんでしょう？ヒントは、Gのロゴ。いったい、中国語で「古驰」と表すブランドとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「グッチ」でした！「古驰」は「グッチ」を表