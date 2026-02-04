岡山県庁 1月31日に備前市の飲食店で食事をした10人が食中毒の症状を訴えました。保健所の調査の結果、岡山県は食中毒として、店を5日間の営業停止処分としました。 食中毒があったのは、備前市日生町日生の飲食店「旅館つり幸」「海音」です。 県によりますと、2日、店を利用した人から「複数の者が下痢などの症状がある」と備前保健所に連絡がありました。 保健所が調べたところ、食事をした18人のうち10人が、下痢