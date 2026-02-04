【「Sweet Snow」セット】 2月14日～3月22日 予約受付予定 2月7日～ 札幌SR先行予約受付開始予定 2026年秋 発売予定 価格：33,000円 ボークスは、ドルフィードリーム用「SNOW MIKU 2026」の雪ミク衣装「Sweet Snow」セットを2026年秋に発売する。価格は33,000円。2月14日から3月22日の期間予約受付を実施する。なおボ&#12