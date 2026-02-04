中山金杯で重賞初制覇を果たしたカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）が、次走は３月１日の中山記念・Ｇ２（中山競馬場・芝１８００メートル）を目標とすることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが２月４日、ホームページで発表した。鞍上は引き続き津村明秀騎手の予定。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄にて調整が進められ、３日に美浦トレセンへ帰厩している。