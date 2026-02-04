今、全国では30年に1度のレベルと言われるほど雨が少なくなっています。静岡県内でもダムの水位が下がるなどの影響が…上空からリポートしました。2月4日、静岡市内では。（記者）「雲一つのない青空が広がる中、公園では子どもが元気に遊んでいます」4日も厳しい寒さとなりましたが、日差しが降り注ぎ公園では家族連れの姿が。快晴続きの中、今、心配されているのが…“雨不足”です。上空から静岡県内の様子を見てみると。