１日、ハウス内でブルーベリーの手入れをする盧竜県のブルーベリー栽培合作社の組合員。（秦皇島＝新華社記者／楊世尭）【新華社秦皇島2月4日】中国河北省秦皇島市盧竜県はここ数年、農家と合作社（協同組合）、生産地の連携モデルを積極的に推進している。標準化された管理の下、農業ハウスでイチゴ、ブルーベリー、キュウリ、トマトなど高品質な果物や野菜を栽培し、生産者の収入増と農村振興につなげている。１日、ハウス内で