新型コンチネンタルGT S / GTC Sを発表ベントレー・モーターズは1月29日（英国現地時間）に、『ベントレー・コンチネンタルGT』の新たな選択肢として、ダイナミックな走りとスポーティなビジュアルを追求した、『コンチネンタルGT S / GTC S』を発表した。【画像】ドライバー志向のスリリングな走り！新型ベントレー・コンチネンタルGT S / GTC S全13枚限定モデル『スーパースポーツ』から着想を得た新型Sモデルは、最高出力68