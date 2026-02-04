記者会見するチームみらいの安野党首＝4日午後、東京都港区チームみらいの安野貴博党首は4日、東京都内で記者会見し、衆院選比例代表近畿ブロックに擁立した山本剛義氏の公認を3日付で取り消したと発表した。粉飾決算事件があった人工知能（AI）開発企業「オルツ」との雇用契約歴を党に申告していなかったためとし、比例名簿からの削除を総務省と調整していると説明した。党に3日、経歴に関する情報が寄せられ、山本氏に確認す