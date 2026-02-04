外出時に必要な見守りを怠り、知的障害のある利用者を踏切事故で死亡させたなどとして、東京都は４日、社会福祉法人「滝乃川学園」（東京都国立市）に対し、障害者総合支援法に基づき、入所施設での新規利用者の受け入れ停止１２か月の行政処分をした。都の発表によると、同学園は、知的障害者の入所施設「滝乃川学園成人部」（同市、定員８０人）を運営。同施設の職員は昨年３月、外出支援の一環で利用者６人を連れて車でドラ