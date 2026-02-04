近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。 近畿地方の8日（日）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報 ４日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。 ５日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。 シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日に近畿地方に雪雲がかかっています。※GSMは比較的大まかに雨・雪雲