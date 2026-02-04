２０２５年１２月、札幌市西区の路上で登校中の小学生２人を殴るなどしたとして、２６歳の男が逮捕されました。暴行の疑いで再逮捕されたのは、札幌市北区に住む２６歳の男です。男は２０２５年１２月２５日、札幌市西区八軒３条東１丁目の路上で登校中の小学１年生の男の子の腹を殴ったうえ、４年生の女の子に体当たりした疑いがもたれています。２人にけがはありませんでした。男は現場付近で４４歳の女性を殴ったとして１月１９