藤田さいきが自身のインスタグラムを更新。最初に「2月に入り、いよいよシーズン開幕まで1ヶ月となりました」「私も順調に仕上がってきており、今後は練習ラウンドを増やしていく予定です」と近況を報告した。【写真】元アイドルとベテランゴルファー2人、終演後のニコニコ3ショット「そんな中、家族ぐるみで親しくさせていただいている【柏木ひなた】ちゃんのワンマンライブにララさん（穴井詩プロ）と行ってきました」と、人気歌