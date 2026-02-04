今週開幕するPGAツアー「WMフェニックス・オープン」は、PINGの地元・アリゾナ州フェニックス開催。今年からPGAツアーの選手を増やしたが、どんなウッドになったかを確認すると、未発表モデル『Prototype Mini Driver』の使用者を複数確認できた。【画像】既存の『G440LST』と、未発表『ミニドラ』の大きさを比較それが画像の?ウィリアム・モウ、?マッケンジー・ヒューズ（リアル11.5度、43.5?）、?マチュー・パボン（リアル12度、