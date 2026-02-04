アソビシステム「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーで知られる木村ミサが4日、自身のXを更新。ライブ会場の場所を間違えるハプニングを明かした。【写真】誕生した息子のショットを添え報告した木村ミサ投稿で「会場着いて、外にきゅーてすとのみなさんいないなぁ…と思ってイヤな予感して会場確認したら今日Zepp Osaka baysideだった…。Zepp Nambaに着いてしまった…」と説明。さらに次の投稿で「スマホの充電もあと9%でだ