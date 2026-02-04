ピン芸人のオラキオ（48）が、4日までに公開された「グーネット」のYouTubeチャンネルに出演。新たな愛車候補の『ポルシェ』に試乗し、絶賛した。【動画】この走り＆興奮ぶりはもう決まり!?…オラキオ、大本命の『ポルシェ』試乗の一部始終お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）、同チャンネルの担当・榎本氏の初愛車と、これまで車探しをしてきた同チャンネルの人気シリーズ「クルマを買う！」にオラキオが参戦。現在