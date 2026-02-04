アニメ『魔入りました！入間くん』の新作アニメ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』が、NHK総合で2027年1月より放送されることが発表された。【画像】ダークな一枚！公開された『入間くん』新作アニメのビジュアル同作は、『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ作品で、貧民街(スラム)で暮らす心優しい少年・イルマが、ひょんなことから、マフィアの首領(ドン)の孫になってしまうことから始まるアクショ