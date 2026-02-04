2階建ての住宅から出火ポンプ車など23台が出動し消火活動東京消防庁によりますと、午後4時半前、東京・大田区大森西で2階建ての住宅から火が出ました。【写真を見る】東京・大田区の2階建て住宅で火災 100平方メートルが延焼中1人逃げ遅れとの情報も現在、100平方メートルが延焼中でポンプ車など23台が出動し、消火活動にあたっています。逃げ遅れが1人いるという情報もあるということです。