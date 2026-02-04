昨年12月14日の阪神JFで1番人気5着のアランカール（牝3＝斉藤崇、父エピファネイア）はチューリップ賞（3月1日、阪神芝1600メートル）の鞍上が武豊に決まった。4日、キャロットクラブが発表。新コンビで桜花賞トライアルに臨む。母シンハライトは16年チューリップ賞を制し、桜花賞2着をステップにオークス馬に輝いた。