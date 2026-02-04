３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の日本代表「侍ジャパン」の残る１人が４日発表され、吉田正尚外野手（３２）（米レッドソックス）が２大会連続で代表入りした。大谷翔平選手（３１）（米ドジャース）ら昨年１２月から段階的に発表された２９人と合わせ、全３０人が出そろった。前回ＷＢＣで大会記録の１３打点を挙げて優勝に貢献した吉田選手は「最高のチーム、スタ