元NHKアナウンサーの神田愛花（45）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして生出演。1月に結婚を発表したBOYS AND MENの辻本達規（34）、元SKE48松井珠理奈（28）の結婚を祝福した。松井は「名前の変更、名字を変更したりし始めて『辻本珠理奈』っていう名前を見て“結婚したんだな”って実感がすごい沸いてきました」と結婚した実感を語った。ゴリエは「辻本なんだ〜。そう考えるとすごいね」としみじ