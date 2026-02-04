楽天・内星龍投手が３日、インスタグラムを更新。「マエケンさんのお金で焼肉を食べる会」と、選手４ショットを投稿した。内は「キャンプ第１クール終了」と報告。今季から加入した前田健太、藤井聖、荘司康誠と七輪を囲んでいる写真を添え、「ご馳走様でしたマエケンさんが一番食べてました」ともつづった。ベテラン前田もすっかりチームに溶け込んでいる様子。満面笑みを浮かべる内の表情に、「幸せ感で全部伝わってきま