栃木県日光市の交差点で4日朝、赤信号を無視した車が自転車をはね、15歳の女子中学生が一時意識不明になりました。4日午前8時ごろ、日光市木和田島の交差点で「車と自転車の事故、中学生が意識無し」と通報がありました。警察によりますと自転車に乗っていた15歳の女子中学生が、青信号の横断歩道を渡っていたところ、赤信号を無視した軽自動車にはねられたということです。女子中学生は頭などを強く打ち、意識不明の状態で病院に