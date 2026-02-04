宝塚歌劇団トップスターとして一時代を築き、退団後もミュージカルや演劇、映像作品など幅広く活躍してきた一路真輝の芸能活動45周年記念コンサート「REFLECTION OF THE HEART」が、文化放送主催により6月20日（土）・21日（日）に東京芸術劇場 プレイハウスで開催される。 本公演のタイトル「REFLECTION OF THE HEART」には、「鏡に映った本心が様々な方向に反射して拡散し、役に投影される」という意味が込め