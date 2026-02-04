気象庁は４日午後４時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火警戒レベル２を継続すると、発表しました。噴火警戒レベルは５段階あり、２は下から２番目のレベルです。焼岳では４日午後３時までに、火山性地震はありませんでした。 気象庁によりますと１月２５日に始まった火山性地震の回数は減っています。２５日は７５回ありましたが、その後の１日あたりの回数は速報値で、２月２日１回、３日１回、４日は午後３時