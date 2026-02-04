2026年グラミー賞の舞台裏に隠された秘密とは？ エグゼクティブ・プロデューサーのベン・ウィンストンが、レディー・ガガからシェール、サブリナ・カーペンター、バッド・バニーまで、番組制作の全容を明かす。2月2日（日本時間）の第68回グラミー賞授賞式で、シェールが「最優秀レコード賞」のプレゼンターを務めるのを忘れるという、生放送ならではの記憶に残る混乱を巻き起こした際、エグゼクティブ・プロデューサーのベン・ウ