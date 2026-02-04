クラブの動きを知っておこう クラブの動きの理想はオンプレーンスイング ゴルフスイングというのは、クラブを使ってゴルフボールを目標に向かって飛ばすための動きです。ボールへの当て方で、打球の飛び方が決まりますから、当てるための動かし方を考えればいいわけです。「どう当てるか」の答えは、ゴルフクラブの形が教えてくれています。 ゴルフクラブの打面はシャフトに対して曲がってついています。