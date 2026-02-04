送検される伊藤容疑者を乗せた車両高松南警察署 香川県琴平町のアパートで妻を殺害したとして逮捕された男の身柄が4日、検察に送られました。警察の調べに対して男は「妻の首を手で押さえた」という趣旨の話をしていることが分かりました。 殺人の疑いで送検されたのは香川県琴平町の会社員、伊藤英二容疑者（45）です。 警察によりますと、伊藤容疑者は3日午前0時ごろ自宅のアパートで、同居する妻・