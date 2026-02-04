Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは４日、静岡・焼津市内で、８日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ初戦・ホーム岐阜戦に向けた調整を行った。地元・静岡学園高出身のＭＦ浅倉廉（２４）は、今季１号で開幕戦勝利を呼び込むと意気込んだ。昇降格がない特別大会ではあるが、今季就任した元日本代表ＤＦの槙野智章監督（３８）の存在もあり、クラブは注目を集める。浅倉は「チームとして圧倒して、藤枝って強いと思わせたい」と力を込めた。知名度アッ