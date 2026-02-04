アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/04営業日時点＝ 上海銅 3.23％ 上海重油 3.19％ 上海ゴム 1.2％ 大連ポリエチレン 0.4％ 上海異形鉄筋 0.12％ 大連とうもろこし -0.13％ ＊数値は前日比％