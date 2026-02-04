Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷ白井陽斗（２６）が、右サイドからブレイクを狙う。熊本・大津町でキャンプ中の札幌は４日、オフ明けの練習を再開。フルメニューを消化した白井は、１次沖縄キャンプから右サイドハーフの位置に入り続けている。「チームが目指す目的にはフィットしてると思うので。右で挑戦できるならしてみようという、チャレンジャーの気持ちでいる」。本職とは異なる場も、定位置確保へ決意を持って取り組んで