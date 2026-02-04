「京都オーディオフェスティバル2026」が3月7日、8日に開催。会場は京都市勧業館 みやこめっせ地下1階特別展示場。開催時間は7日が10時から18時、8日が10時から17時。入場料は無料で事前登録も不要。 出展会社は12社。2024年より6月から開催してきたが、3回目となる今年は3月開催となった。 同イベントでは、今までにないオーディオショウのスタイルを目指しており、昨年は禁断の「ザ・対決」と題してライバル