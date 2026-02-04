磐田市、掛川市などの静岡3区に立候補したのは、自民の新人･山本裕三氏。参政の新人･中橋辰也氏。共産の新人･竹村真弓氏。中道の前職･小山展弘氏の4人です。序盤の情勢調査では山本氏と小山氏が激しく競り合う激戦区となっています。前回、この選挙区を制した、中道の前職･小山展弘氏。5期目の当選を目指します。（中道･前 静岡3区小山 展弘 候補）「各党がそれぞれのアイデアや予算を持ち寄って、政策をつくっていってお役に立