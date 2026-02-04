大洋（現ＤｅＮＡ）と西武で活躍した今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが１月２９日に川崎市内の病院で亡くなっていたことが分かった。５８歳だった。元担当記者が当時を振り返り悼んだ。自分と同年代の友人の訃報を聞くと、正直、こたえる。野球記者時代、随分と仲良くしていた今久留主成幸さんが亡くなった。まだ５８歳。彼の人懐っこい笑顔を思い出すと、悲しみが募って仕方がない。今久留主さんと初めて会ったの