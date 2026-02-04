大阪府警本部性風俗店に女性を紹介したとして、大阪府警は4日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、スカウトグループ「トラス」のトップで職業不詳児波蓮容疑者（29）＝大阪市北区＝ら男4人を逮捕した。府警は紹介の見返りなどで計約1億円を得たとみて調べている。府警によると、トラスは大阪市の繁華街を中心に活動する約10人の匿名・流動型犯罪グループ（匿流）。逮捕の4人のうち児波容疑者ら3人がメンバー