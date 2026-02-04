ボートレース浜名湖のヴィーナスシリーズ第20戦「マンスリーBOATRACE杯」は4日、12Rで優勝戦が行われ、鎌倉涼（36＝大阪）がコンマ17のトップスタートから押し切って1着。昨年12月31日のプレミアムG1クイーンズクライマックス（大村）以来となる通算25回目の優勝を飾った（浜名湖では昨年8月11日のプレミアムG1レディースチャンピオン以来5回目）。2着に石原凪紗、3着は谷口佳蓮が入り3連単＜1＞＜5＞＜6＞は5920円（17番人気）