2月8日に投開票の衆議院選挙。期日前投票が7日まで行われますが、県内で投票用紙の交付誤りや交付漏れが発生しています。魚沼市選挙管理員会によりますと3日午前10時前、市内の二分地区に設置された移動式の期日前投票所で有権者1人に対し、「小選挙区」の投票用紙を「比例代表」の投票用紙と取り違えて交付しました。その結果、誤った投票用紙で投票させたということです。投票用紙の残数が合わなかったことで交付誤りが発覚。対